Untitled Goose Game, Star Wars Jedi Fallen Order e tanto altro nei nuovi Deals With Gold

Siamo ormai entrati nella settimana pre-natalizia, e mentre ci sono da un lato tante spese da fare per regali e quant'altro, dall'altro ci sentiamo finalmente autorizzati a farci una coccola e regalarci qualche gioco. E se sono in sconto meglio ancora, no?

Ecco che dunque la notizia dell'arrivo dei nuovi Deals With Gold, come ogni martedì, non può che farci felici, anche perché i giochi proposti sono molto interessanti. Se a Natale sono tutti più buoni, ma voi non ne potete più di gentilezza, parenti e sorrisi di circostanza, quale modo migliore di staccare, rompendo le scatole a tutti nei panni di un'oca dispettosa? Untitled Goose Game arriva anche su Xbox al 25% di sconto. Per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Untitled Goose Game, ed iniziate a vivere la vida l'oca.

Tra gli altri giochi in offerta troviamo Star Wars Jedi Fallen Order, che potete portarvi a casa pagandolo il 10% in meno. Un bel modo per prepararsi a Star Wars Episodio IX in uscita domani. E ancora, troviamo il primo Guacamelee!, tanti contenuti scaricabili per Fortnite, e la Standard e Ultimate Edition di Forza Horizon 4, tutti ad un prezzo veramente interessante.

Per l'elenco completo delle offerte vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Major Nelson. Che ne pensate? Avete già fatto la vostra lista della spesa?