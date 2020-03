Untitled Goose Game vince il premio gioco dell'anno ai Game Developers Choice Awards 2020

Nonostante la GDC 2020 sia stata cancellata per il Coronavirusorganizzazione ha comunque annunciato i vincitori dei Game Developers Choice Awards, evento che si tiene annualmente in contemporanea con la fiera di San Francisco e che quest'anno si è svolta senza una vera e propria cerimonia.

Il titolo di gioco dell'anno va ad Untitled Goose Game, premi anche per Control di Remedy (Best Technology, Best Audio, Best Visual Art), Disco Elysium (Best Narrative e Best Debut) e Baba is You (Innovation Award), di seguito tutti i vincitori.

Game Developers Choice Awards 2020

Best Audio

Control(Remedy Entertainment/505 Games)

Best Debut

ZA/UM (Disco Elysium)

Best Design

Baba is You (Hempuli)

Best Mobile Game

What the Golf? (Triband/The Label Limited)

Innovation Award

Baba is You (Hempuli)

Best Narrative

Disco Elysium (ZA/UM)

Best Technology

Control (Remedy Entertainment/505 Games)

Best Visual Art

Control (Remedy Entertainment/505 Games)

Best VR/AR Game

Vader Immortal (ILMxLAB & Oculus Studios/Disney)

Audience Award

Sky: Children of the Light (thatgamecompany)

Game of the Year

Untitled Goose Game (House House/Panic)

Pioneer Award

Roberta Williams

Ambassador Award

Kate Edwards

Vader Immortal è stato premiato come miglior gioco VR/AR mentre Sky Children of the Light si aggiudica l'Audience Award. Premio speciale (Pioneer Award) a Roberta Williams per l'importante contributo dato al mondo dell'intrattenimento elettronico con le sue opere. Infine, What the Golf? si aggiudica il riconoscimento come miglior gioco mobile dell'anno.