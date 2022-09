unVEIL The World, annuncio al TGS: il disegnatore di The Promised Neverland lavora al GDR

Tra brevi scorci di Horizon: Call of the Mountain e tanti annunci legati alla serie Yakuza, continuano i reveal in arrivo dall'edizione 2022 del Tokyo Game Show.

Tra questi ultimi trova ora spazio anche unVEIL The World, un RPG tattico destinato a trovare spazio su dispositivi mobile, sia iOS sia Android. Svelato al grande pubblico con il trailer che trovate in apertura a questa news, la produzione conta su di una collaborazione di eccellenza. I team di NetEase e Shueisha Games hanno infatti confermato il coinvolgimento nel progetto di Posuka Demizu, nientemeno che l'illustratore del manga di The Promised Neverland.

Al centro della scena di unVEIL The World, i giocatori troveranno una giovane fanciulla - di nome Yuta Lassica -, che per ragioni che ancora non conosciamo si è fatta strada sino ad una torre che domina le nuvole. Qui, una infinita rassegna di portali conduce ad altrettanti mondi, ostacolando il desiderio della ragazza di raggiunge la sommità della struttura.



Al momento, NetEase e Shueisha Games non hanno offerto ulteriori dettagli su questa suggestiva produzione per dispositivi mobile di casa iOS e Android. Per farvi una prima idea delle atmosfere del GDR, potete però visionare il trailer di annuncio di unVEIL The World.