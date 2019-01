Uomo americano arrestato per aver adescato una minore usando Fortnite

Anthony Gene Thomas, un uomo americano di 41 anni residente nella contea di Broward, in Florida, è stato arrestato dalle autorità competenti con l'accusa di aver adescato una minore di 17 anni al fine di coinvolgerla in atti sessuali e ottenere materiale pornografico. Stando alle informazioni disponibili, avrebbe sfruttato Fortnite per entrare in contatto con lei.

Secondo la Procuratrice Generale di Broward County, Ashley Moody, Thomas ha agito con l'aiuto di un co-cospiratore, che ha conosciuto la ragazza su Fortnite e poi gliel'ha presentata. Thomas, successivamente, ha comunicato con lei utilizzando il gioco di Epic Games, offrendole un cellulare e carte di credito. Infine, ad agosto è anche riuscito ad organizzare un incontro a Broward, durante il quale Thomas e il co-cospiratore hanno coinvolto la minore in pratiche di natura sessuale, per poi fotografarla e filmarla.

La minore era sparita di casa spaventando i genitori, che hanno subito allertato la polizia. Gli agenti sono riusciti a ritrovare la ragazza, e qualche settimana dopo hanno arrestato Thomas. A casa sua sono state trovate le foto e i video della vittima. L'uomo è ora accusato per aver indotto una minore a praticare atti sessuali illegali e per il possesso di materiale pedo-pornografico.

"Questo caso è disturbante non solo perché coinvolge la pornografia infantile, ma anche perché un gioco popolare è stato utilizzato per comunicare con la vittima. Abbiamo ragione di credere che potrebbero esserci altre vittime e chiedo a chiunque sia in possesso di informazioni sull'adescamento di minori per pornografia infantile, o qualsiasi altro reato di natura sessuale, di chiamare immediatamente le forze dell'ordine", ha dichiarato la Procuratrice. Thomas si trova ora in stato di arresto nella contea di Broward. Giovedì 24 gennaio risponderà alle sue accuse nella contea di Brevard.