L'uomo che ha dato il nome a Kirby e ha salvato Donkey Kong è morto a 79 anni

Lo scorso 2 ottobre, John Joseph Kirby, Jr è morto a causa delle complicazioni generate da una sindrome Mielodisplastica, un cancro del sangue. Ad annunciarlo è stato il New York Times.

Molti di voi, probabilmente, non lo conoscono, eppure è anche grazie a lui se Nintendo è diventata quella che oggi conosciamo. Talentuoso avvocato, nel 1984 ha difeso con successo la casa di Kyoto in una causa legale intentata da Universal Studios. La celebre casa cinematografica aveva accusato Nintendo di essersi appropriata dell'immagine di King Kong per la realizzazione di Donkey Kong. Kirby è riuscito a salvare lo scimmione scoprendo che in una precedente causa Universal aveva affermato che la storia e i personaggi di Donkey Kong erano di pubblico dominio.

Nintendo ha dimostrato tutta la sua riconoscenza regalandogli una barca a vela chiamata proprio Donkey Kong, che Kirby ha usato con molto piacere assieme alla sua famiglia veleggiando al largo della sua casa di Westhampton Beach. Inoltre, Shigeru Miyamoto ha scelto il suo nome, pescandolo all'interno di una lista, quando bisognava darne uno ad una simpatica pallina rosa frutto dell'immaginazione Masahiro Sakurai, che di recente abbiamo visto in Kirby Star Allies per Nintendo Switch e Kirby e la Nuova Stoffa dell'Eroe per 3DS. La redazione di Everyeye porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia di John Kirby.