Uomo gioca a Pokemon GO con 45 smartphone in contemporanea e diventa ambasciatore ASUS

Chen San Yuan è un settantenne di Taiwan che ha sempre vissuto la sua vita in maniera riservata e lontano dai riflettori, almeno fino a qualche mese fa, quando ha deciso di girare per la sua città in bicicletta a caccia di Pokemon. Fin qui nulla di strano, ma c'è di più!

Chen San Yuan ha iniziato giocando con 11 smartphone in contemporanea, il suo kit è poi passato a 21 smartphone e adesso ha toccato quota 45 dispositivi connessi nello stesso momenti. Su tutti ovviamente è installato Pokemon GO, l'uomo fa sapere che questa mossa si è resa necessaria per poter catturare rapidamente il maggior numero di creature, compresi i Pokemon più rari o disponibili unicamente per un periodo di tempo limitato.

Questa apparente esagerazione non è passata inosservata e la stampa ha iniziato ad intervistare l'uomo, il quale ha attirato anche le simpatie del reparto marketing di ASUS: l'azienda taiwanese ha nominato Chen San Yuan ambasciatore del brand ed ha assicurato che l'allenatore non resterà mai senza smartphone. Dal canto suo Chen ha dichiarato di voler presto procedere ad un nuovo upgrade della sua bici con tanto di parco smartphone ampliato...