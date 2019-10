Uomo paralizzato cammina grazie a esoscheletro: un videogame usato nell'allenamento!

L'ospedale Grenoble Alpes, la compagnia biomedica Cinatech e il centro di ricerca CEA hanno costituito un team di esperti che ha dato il via ad una procedura che ha ottenuto un risultato notevole.

Come reso noto dall'Agence France-Presse e dal britannico The Guardian, un ventottenne francese, paralizzato dalle spalle in giù da quattro anni, è ora in grado di camminare grazie all'utilizzo di un esoscheletro. Alla base del risultato vi è l'impianto nel cranio dell'uomo di due dispositivi in grado di interfacciarsi con l'area cerebrale responsabile del controllo delle funzioni motorie. Questi ultimi traducono gli input cerebrali ed i movimenti pensati dal paziente in comandi per l'esoscheletro, che compie infine l'atto fisico effettivo.



Per prepararsi ad utilizzare l'attrezzatura, il giovane uomo ha affrontato un lungo processo di allenamento, che ha visto coinvolto anche un videogame. L'utilizzo di quest'ultimo e di un sistema di avatar simulato al computer gli ha permesso di abituarsi a pensare ad atti motori specifici: l'aggiunta successiva dell'esoscheletro ha reso possibile ottenere i primi risultati, come visibile nell'immagine in calce riportata da Agence France-Presse. "Non posso andare a casa domani nel mio esoscheletro, - racconta il giovane - ma ho raggiunto un punto in cui posso camminare. Cammino quando voglio e mi fermo quando voglio".



Un primo risultato decisamente positivo, per una tecnologia della quale sarà estremamente interessante seguire i futuri sviluppi.