Uomo scopre dopo vent'anni di avere i vermi nel cervello: ecco cosa li ha causati

Quello che ingeriamo nel corso della nostra vita rappresenta una potenziale minaccia per il nostro organismo in quanto è possibile che alcuni alimenti contengano patogeni e parassiti. Sebbene non tutti rappresentino necessariamente un grave rischio (per fortuna!) alcuni invece potrebbero.

Quando entriamo a contatto con un parassita potrebbe essere impossibile individuarlo immediatamente.. ed è proprio quello che è successo ad un uomo che soltanto verso la fine dei suoi 30anni ha avuto i primi segni dell'ospite invasivo: gravi convulsioni. Il suo caso è stato dettagliato recentemente sul New England Journal of Medicine.

Prima di quel giorno non era mai successo niente del genere all'uomo descritto nel documento; anche se una notte, così riferiscono i medici che hanno pubblicato l'articolo, il paziente fu trovato sul pavimento tremante e delirante. Fu allora prontamente portato al Massachusetts General Hospital per capire cosa stesse succedendo.

I dottori hanno riferito che l'uomo si trovava in stato confusionale e continuava per qualche ragione a fissare il soffitto. Procedendo alla ricerca di una diagnosi, i medici hanno ritenuto come possibile causa la tenia. Gli esami effettuati sul paziente, scansioni celebrali ed esami del sangue, hanno verificato che il cervello dell'uomo aveva subito diverse lesioni perché al suo interno vi era una sede di tenie, più comunemente conosciuti come "vermi solitari".

L'infezione da verme solitario viene chiamata cisticercosi e nei casi più gravi può causare danni catastrofici al corpo umano. Quest'ultima, inoltre, può passare inosservata per mesi, anni o come in questo caso persino decenni, poiché secondo gli esperti il "contagio" risale a circa 20 anni prima.

L'uomo, circa vent'anni prima, viveva in Guatemala dove è molto più semplice e comune contrarre questa infezione. Le tenie si trovano principalmente nella materia fecale, nei tagli di carne o pesce poco cotti e più sporchi. A loro favore vi è anche il fatto che sono animali ermafroditi e che quindi si possono riprodurre facilmente dentro al corpo umano.

Il verme solitario inizia la sua storia all'interno del corpo umano dal sistema digestivo ma non tutti sanno che col passare del tempo le tenie possono migrare nel nostro corpo, creando piccole basi in qualsiasi organo (perfino in fegato, polmoni e cervello!).



Per fortuna il paziente è stato dimesso dopo tre anni, il tempo che è servito ad estrarre tutti i vermi. Come tutto il mondo animale, anche parassiti e vermi sono piuttosto interessanti. Ad esempio in Giappone esiste un museo dei parassiti, ma non solo, non tutti sanno delle eccezionali abilità che possiedono, come i vermi che riescono a vedere senza testa.