Uomo tenta di rubare un camion carico di Xbox: arrestato dopo un rocambolesco inseguimento

Secondo quanto riportato dalla stazione televisiva locale WDRB, un uomo ha tentato di rubare un furgone carico di console Xbox One a Clarksville, nell'Indiana (Stati Uniti), la sua fuga però terminata vicino a un negozio della catena Walmart dopo un rocambolesco inseguimento da parte della polizia.

Dopo aver avvistato il camion pieno di console (per un valore totale di un milione di dollari), l'uomo ha approfittato di un momento di distrazione da parte del conducente per mettersi alla guida del mezzo e iniziare a sfrecciare per le strade della contea. Il sistema antifurto satellitare a bordo ha subito fatto scattare l'allarme e la polizia si è messa sulle tracce del malvivente, dando vita a un lungo inseguimento, come confermato dall'ufficiale Miller: "Lo abbiamo inseguito sulla statale per parecchio tempo e poi bloccato vicino a deposito di camion dietro a Walmart... non sono mai stato coinvolto in un simile inseguimento nel corso della mia carriera."

Il ladro è stato così assicurato alla giustizia ed è attualmente in attesa di processo, accusato di furto aggravato, rapina, offese a pubblico ufficiale e di aver seminato il panico tra le strade della cittadina.