Uova di Pasqua Kinder 2022: i Pokemon tra le nuove sorprese!

Come ogni anno tornano le Uova di Pasqua Kinder GranSorpresa in formato Maxi per i più golosi (220 grammi), quest'anno inoltre sono disponibili anche sorprese a tema Pokemon, una bella notizia per gli amanti della celebre serie.

L'Uovo di Pasqua Kinder 2022 Pokemon è in vendita su Amazon al prezzo di 19.99 euro, in linea con altre uova di questa dimensione e peso, 12x12x53 cm per 220 grammi. Di seguito la lista degli ingredienti: Latte scremato in polvere Vanillina Sul totale: latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 32%; cacao 14,5% Con cioccolato solo puro cacao Senza glutine Cioccolato finissimo al latte 45% (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, emulsionanti: lecitine (soia); vanillina) Zucchero Grassi vegetali (palma, karité) Burro anidro Emulsionanti: lecitine (soia).

Per quanto riguarda le sorprese Pokemon, nel momento in cui scriviamo il sito Kinder non è ancora aggiornato con le novità di Pasqua 2022 e dunque non abbiamo immagini o informazioni precise, sicuramente possiamo aspettarci personaggi componibili e magari accessori come braccialetti in gomma, porta smartphone a ventosa e magari contenuti digitali a tema Pokemon. Ne sapremo di più non appena le uova raggiungeranno gli scaffali dei supermercati italiani, presumibilmente nel giro di poche settimane.