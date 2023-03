Uova di Pasqua Kinder: Mandalorian, Stranger Things e Marvel tra le sorprese di quest'anno

Anche quest'anno tornano le immancabili uova di Pasqua Kinder, nella collezione 2023 ci sono tante sorprese a tema nerd, vediamo assieme le più interessanti in vendita su Amazon con spedizione immediata e consegna in pochi giorni.

Tra le più interessanti troviamo il Kinder Gransorpresa Dark & Mild da 220 gr a tema Mandalorian, acquistabile a questo link al prezzo di 25,90 euro, all'interno sarà possibile trovare delle statuine di Yoda, Boba Fett e il Mandaloriano. Con lo stesso tipo di cioccolato fondente e con sottile strato al latte è possibile acquistare anche quello a tema Star Wars, acquistabile al prezzo scontato di 21,90 euro.

Tra le uova da 220 gr con il classico cioccolato al latte Kinder, vi segnaliamo quelle di Stranger Things a 14,99 euro con spedizione gratuita, all'interno sarà possibile trovare supporti per il cellulare ispirati alla famosa serie TV, come per esempio un jukebox, una videocassetta o un set ispirato a Dungeons & Dragons.

Sempre con il cioccolato al latte sono acquistabili le uova Maxi Marvel a 22,90 euro, Justice League da 150 gr a 23 euro, Batman sempre da 150 gr a soli 15 euro, Avatar da 220 gr (includono le figure 3D di Neytiri, Jake Sully e Ikran) sempre a 14,99 euro e quelle giganti di Spider-Man da 320 gr al prezzo di 33 euro.