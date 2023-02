Un 'uovo' come mascotte SEGA al posto di Sonic? Retroscena sull'origine del riccio blu

Continuano ad emergere curiosi aneddoti sulla nascita di Sonic, l'iconica mascotte di SEGA sin dalla sua prima comparsa nel 1991 su Mega Drive come protagonista dell'omonimo Sonic The Hedgehog.

Dopo aver scoperto grazie a Mark Cerny che SEGA of America detestava il design di Sonic, tocca adesso ad Al Nilsen, in passato capo del settore marketing della compagnia nipponica, rivelare ulteriori retroscena sulla genesi di Sonic. Molto tempo prima che il porcospino blu sfrecciasse a tutta velocità attraverso livelli coloratissimi e spettacolari, Nilsen si ritrovò davanti al design di due diverse creature candidate a divenire la nuova mascotte SEGA. Una di queste era un personaggio a forma di uovo, da subito non apprezzato dall'ex capo marketing.

"Nel 1990 venni scelto da Mr. Nakayama, capo di SEGA, per decidere chi sarebbe divenuto la nuova mascotte al termine di un contest. Mi vennero presentate due tavole illustrate. In una c'era questo personaggio a forma di nuovo che mi sembrava fin troppo infantile, e poi c'era questo porcospino di colore blu che aveva una rock band ed una fidanzata umana che sembrava Marilyn Monroe e si chiamava Madonna", racconta Nilsen al portale Time Extension, rivelando che all'epoca non apprezzava nessuno dei due design presentati da SEGA.

"Potevo scegliere solo tra queste due opzioni e scelsi Sonic perché tra i due mi sembrava il male minore. Tra le mani non avevo gameplay o nulla del genere", prosegue Nilsen, rivelando che nove mesi dopo ebbe modo di raggiungere il reparto di ricerca e sviluppo di SEGA in Giappone, dove per la prima volta vide in azione il personaggio da lui selezionato nel gioco che sarebbe poi divenuto l'originale Sonic The Hedgehog. "Non avevo mai visto un gioco del genere, la velocità era pazzesca. Poi fermarono l'azione e vidi che si trattava di Sonic, quel personaggio che avevo visto l'ultima volta 9 mesi prima, e me ne innamorai all'istante".

Il resto è storia, con l'amato eroe che ha da poco fatto il suo ritorno in Sonic Frontiers. A proposito del futuro il director del gioco, Morio Kishimoto, vorrebbe che il prossimo gioco di Sonic sia sullo stile di Sonic Adventure. Andrà davvero così?