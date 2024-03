Uovo KitKat: una settimana di PS Plus Premium in regalo e prova a vincere una console PS5

Ottima promozione su Amazon per il periodo delle festività pasquali, l'uovo di Pasqua KitKat è infatti acquistabile ad un prezzo scontato e subito all'interno troveremo una settimana di PlayStation Plus Premium, in più possiamo provare a vincere una console PS5 Slim con lettore di dischi.

Super promozione: Uovo KitKat scontato con in regalo 1 settimana di PlayStation Plus Premium e con la possibilità di vincere una console PS5 Slim con lettore

L'uovo è acquistabile su Amazon a questo link al prezzo scontato di 9,99 euro con spedizione gratuita se siete abbonati ad Amazon Prime e con disponibilità immediata e consegna in due giorni lavorativi.

Una volta acquistato ed aperto l'uovo, riscattare il codice omaggio con una settimana di Playstation Plus Premium è facilissimo, basterà infatti accedere al nostro account nel PlayStation Store, selezionare il nostro profilo, cliccare su "riscatta codice" dal menù a discesa ed immettere il codice a 12 cifre che troveremo dentro l'uovo. Questo è un regalo sicuro, ogni uovo include una settimana di abbonamento.

Il codice potrà essere riscattato fino al 31/03/2025 e sarà valido solamente per gli utenti che al momento del riscatto non hanno un abbonamento attivo.

Se troveremo anche il biglietto fortunato, vinceremo anche una delle dieci fiammanti console PlayStation 5 Slim con lettore di dischi.