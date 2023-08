L'aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 è incredibilmente vasto: quali sono le novità?

Oltre a presentare trailer del gameplay di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, la prima e unica espansione del gioco in arrivo il mese prossimo, CD Projekt Red ha parlato dell'Update 2.0, un aggiornamento che migliorerà significativamente l'esperienza di Cyberpunk 2077.

L'aggiornamento 2.0, infatti, rivedrà gli alberi delle abilità e l'utilizzo delle armature, oltre a rimaneggiare l'intelligenza artificiale della polizia rispetto a quando il gioco è uscito nel 2020.

Per cominciare, gli alberi delle abilità prevedranno nuovi vantaggi con cui integrare gli stili di gioco, per esempio quando si attacca in mischia o si scatta in aria, e sostituiranno gli irrisori potenziamenti percentuali.

L'aggiornamento 2.0 è gratuito e compreso nella versione Vanilla di Cyberpunk 2077 e lo stesso vale per i vantaggi conferiti agli alberi delle abilità, che tuttavia sono da ritenersi separati dal un nuovo albero di abilità "Reliquia", esclusivo per i possessori di Phantom Liberty.

Si tratta dunque di un buon momento per rigiocare Cyberpunk, o addentrarcisi per la prima volta, dato che il gameplay sarà notevolmente migliorato. Oltre ai vantaggi, infatti, altri miglioramenti tecnici daranno alle vecchie missioni una nuova giocabilità.

Si aggiungerà, infatti, il combattimento in auto, per esempio usando le pistole alla guida, o hackerando altre auto per far loro perdere il controllo, oppure usare le armi in dotazione alle stesse auto. La stessa IA legata a questo aspetto sarà migliorata.

Cyberpunk 2077 ha sicuramente fatto passi da gigante per riprendersi dalla caduta registrata in fase di uscita. Non è un caso, quindi, che sia fra i 5 giochi massacrati al lancio ma poi esplosi.