Il primo update di Crash Team Racing Nitro Fueled con il Grand Prix arriva il 3 luglio

Crash Team Racing Nitro Fueled sta per ricevere il primo grande aggiornamento da quando è stato lanciato lo scorso 21 giugno. Arriverà mercoledì 3 luglio e introdurrà la modalità Nitro Tour Grand Prix in maniera totalmente gratuita!

Si tratta di una modalità che permette di guadagnare Nitro Point e personaggi aggiuntivi completando le sfide proposte. I punti accumulati potranno essere spesi anche per sbloccare tante nuove opportunità di personalizzazione, come skin, kart, adesivi, decalcomanie e vernici. Il 3 luglio, in concomitanza con il lancio della modalità, inizierà anche la prima stagione del Nitro Tour Grand Prix, assieme alla quale verrà introdotto il nuovo circuito Twilight Tour, basato sui livelli egiziani ed arabi di Crash Bandicoot 3: Warped. Per l'occasione, completando le sfide e ottenendo Nitro Point, potrà essere sbloccato un nuovo personaggio, Tawna the Bandicoot, oltre all'intera Nitro Squad composta da Ami, Isabella, Megumi e Liz (sbloccabili con i Wumpa Coin nell'area Pit Stop). Tenete presente che tutti i nuovi contenuti di personalizzazione della prima stagione e Tawna potranno essere ottenuti solamente mentre è ancora in corso. Al termine non saranno più disponibili, a meno che non ritornino in futuro all'interno del Pit Stop.

L'aggiornamento del 3 luglio introdurrà anche due classifiche Online, una dedicata ai Nitro Point accumulati e l'altra al Campionato. Non mancheranno neppure diversi affinamenti all'esperienza di gioco: sarà migliorata l'interfaccia utente, verranno introdotte le animazioni dei piloti sul podio nelle gare multiplayer online, verrà bilanciato l'ottenimento dei Wumpa Coin (maggiori dettagli al riguardo saranno forniti al lancio della patch), saranno ricalibrate le collisioni in diversi tracciati e, soprattutto, verrà risolto un problema che causa la corruzione dei dati di salvataggio su PS4. Crash Team Racing Nitro Fueled, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.