Update di Death Stranding: risolto il glitch che consentiva a Sam di uscire dalla mappa

Grazie all'ultimo update di Death Stranding, i ragazzi di Kojima Productions intervengono per chiudere la falla che consentiva agli emuli di Sam di superare i confini della mappa e di raggiungere le zone più esterne del mondo post-apocalittico ideato dal papà di Metal Gear.

Nonostante le note della patch che porta il kolossal sci-fi di Hideo Kojima alla versione 1.09 si limiti a descrivere questo update come un semplice intervento volto a introdurre "vari miglioramenti delle prestazioni", la community che anima il subreddit ufficiale di Death Stranding ci informa che l'aggiornamento in questione ha reso inaccessibile il glitch che permetteva agli utenti di uscire dalla mappa di gioco.

Come è possibile osservare nel trailer che vi proponiamo in calce alla notizia (attenzione agli spoiler), il glitch in questione consentiva al personaggio interpretato da Norman Reedus di "camminare in aria" e di servirsi di questo trucco per uscire dai limiti della mappa, oltreché per superare le aree pericolose controllate dai MULI e dalle CA.

Nelle scorse settimane, Hideo Kojima ha riferito di volersi dedicare a nuovi media, alimentando così i rumor correlati all'arrivo di DLC per Death Stranding o di nuovi capitoli per sistemi nextgen (supponiamo PC e PS5) di questa proprietà intellettuale.