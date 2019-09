Update di GT Sport: disponibili 4 nuove auto e le gare su bagnato in Tokyo Expressway

Gli sviluppatori di Polyphony Digital tengono fede alla parola data e, approfittando dell'ormai consueto aggiornamento gratuito di fine mese di GT Sport, introducono dei nuovi bolidi, dei contenuti inediti per la "Carriera" e delle funzionalità aggiuntive "a tema pioggia" nel loro simulatore automobilistico su PS4.

L'update gratuito di Gran Turismo Sport che porta il racing game di Kazunori Yamauchi alla versione 1.45 può essere già scaricato su PlayStation 4 e PS4 Pro. All'interno dell'aggiornamento troviamo il quartetto di auto inedite composto dalla Chevrolet Corvette StingRay Racer Concept ’59 (Gr.X), dalla Chevrolet Camaro ZL1 1LE Package '18 (N700), dalla Ferrari 365 GTB4 '71 (N400) e dalla Dodge Super Bee '70 (N300).

L'altro grande elemento di innovazione di questo update è rappresentato dall'aggiunta della Guida su Bagnato nei circuiti Anello Esterno Centrale e Anello Esterno Est del percorso urbano di Tokyo Expressway.

Sempre all'interno dell'ultimo aggiornamento di GT Sport troviamo anche 7 nuovi round per gli eventi da affrontare nella "Carriera" di GT League, con sfide di difficoltà incrementale studiate per tutte le tipologie di giocatori tramite attività che spazieranno dai campionati Principianti a quelli Endurance. In conseguenza della nuova partership siglata da Polyphony Digital (e quindi da Sony) con Michelin, la versione 1.45 di GT Sport vede l'ingresso del logo del colosso francese specializzato nella produzione di pneumatici.

Michelin sarà così presente nella sezione apposita di Brand Central, nel Museo, nella schermata Impostazioni Auto, sui cartelloni di alcuni tracciati ingame e nel FIA Gran Turismo Championship in qualità di fornitore ufficiale di pneumatici. In cima alla notizia trovate un filmato che riassume tutte le novità dell'ultimo aggiornamento gratuito di GT Sport per PS4.