L'ultimo update di Minecraft rimuove ogni riferimento al creatore Notch!

Le pecore-cubo di Minecraft piangono lacrime brickettose dopo aver scoperto, grazie all'opera di datamining compiuta da un appassionato dell'iconico sandbox di Mojang sui dati dell'ultimo update, della rimozione di tutti i riferimenti ingame a Markus "Notch" Persson.

Come riporta l'utente di Twitter conosciuto come decrepitlab, l'aggiornamento 19w12b di Minecraft pubblicato da Mojang tra la sera del 26 marzo e la mattina del 27 ha cancellato le schermate di caricamento "Made by Notch!" e "The Work of Notch!" che omaggiano il lavoro svolto dal creatore di questo fenomeno videoludico.

Lo sviluppatore svedese, d'altronde, si è smarcato dal progetto di Minecraft nel novembre del 2014, due mesi dopo l'acquisizione di Mojang (e della proprietà intellettuale di Minecraft) ad opera di Microsoft per la stratosferica cifra di 2,5 miliardi di dollari.

Nonostante siano passati più di quattro anni dall'abbandono di Notch, la decisione (a quanto pare deliberata) degli attuali vertici del team di sviluppo di Stoccolma di tagliare quest'ultimo filo che li legava idealmente a Markus Persson ha scatenato la reazione di una fetta della community che chiede a Mojang di ritornare sui propri passi.

Le frasi rimosse, infatti, erano delle simpatiche frasi autocitazioniste scritte dallo stesso Notch nelle primissime fasi di sviluppo di Minecraft per aiutare i giocatori a ingannare il tempo nell'attesa che l'allora acerbo motore procedurale si occupasse di plasmare il mondo di gioco. In ogni caso, ricordiamo ai lettori che Minecraft è destinato a entrare nel Game Pass di Xbox One e Xbox One X il prossimo 4 aprile.