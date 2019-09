Uplay+ debutta oggi in Europa: come iscriversi gratis fino al 30 settembre

A partire da oggi Uplay+ è disponibile anche in Europa (Italia inclusa) su PC (prossimamente su Google Stadia) al prezzo di 14.99 euro al mese con possibilità di provare gratis il servizio fino al 30 settembre. Iscrivetevi subito per riscattare il mese di prova gratis e avere accesso all'intero catalogo di giochi Ubisoft.

Per iscriversi vi basterà andare sulla home page di Uplay Plus ed effettuare il login con l'account Ubisoft per ottenere il mese di prova, a patto che il profilo abbia una carta di credito o debito associata. Se non disponibile di un account Ubisoft potrete crearlo rapidamente inserendo le poche informazioni richieste come nome, cognome, nickname e indirizzo e mail valido. Fatto questo, il vostro abbonamento di prova Uplay Plus sarà attivo fino alle 23:59 del 30 settembre e potrà essere utilizzato senza limitazioni.

Ubisoft avvisa riguardo il rinnovo automatico: "se non si disdice prima del 30 Settembre alle 11.59pm, verrà addebitato il costo totale dell’abbonamento (14.99 euro al mese) allo scadere del periodo di prova l’1 Ottobre 2019."

Gli abbonati Uplay Plus avranno accesso ad un catalogo che include oltre cento giochi Ubisoft (in continua espansione) tra cui The Crew 2, Prince of Persia I Due Troni, Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5, The Division 2 e tanti altri, oltre a DLC ed espansioni. Gli iscritti avranno inoltre accesso anticipato alle Beta e tre giorni di Early Access per tutte le nuove uscite della casa francese, tra cui Watch Dogs Legion e Ghost Recon Breakpoint.

Il mese di prova gratis risulterà sicuramente utile per testare le funzionalità e la qualità del progetto Ubisoft, e voi cosa ne pensate? Proverete Uplay Plus o non siete interessati a questo nuovo servizio in abbonamento?