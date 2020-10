Uplay+ si evolve e diventa Ubisoft+: si legherà a Stadia e Luna

Dopo aver illustrato le migliorie dei giochi Ubisoft su PS5 e Xbox Series X, il colosso videoludico francese conferma la propria intenzione di evolvere Uplay+ per trasformarlo in Ubisoft+.

Oltre all'annuncio di Ubisoft Connect, l'azienda transalpina decide così di rimodulare l'offerta del proprio servizio in abbonamento multipiattaforma per integrarvi l'accesso alla Beta di Amazon Luna e, successivamente, a Google Stadia.

Tutti i servizi attualmente accessibili tramite Uplay+, quindi, continueranno ad essere disponibili anche su Ubisoft+, come la possibilità di fruire le edizioni premium di tutti i videogiochi della compagnia d'oltralpe su PC, ivi compresi Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla e Immortals Fenyx Rising.

L'evoluzione di Uplay+ in Ubisoft+ è prevista per il 10 novembre, con l'ingresso degli abbonati nella beta di Amazon Luna (attualmente disponibile solo negli Stati Uniti) e la possibilità di accedere "gratuitamente" alla versione in streaming dei giochi Ubisoft presenti nei cataloghi digitali di Luna e Google Stadia, senza l'obbligo di abbonamento a Stadia Pro. Il servizio Ubisoft+ sarà proposto in abbonamento mensile a 14,99 dollari. Rimaniamo in attesa di conoscere nel dettaglio le offerte riservate al pubblico europeo, con prezzi e funzionalità integrate in Ubisoft+ per chi è già iscritto a Uplay+ o per chi vi si abbonerà da metà novembre.