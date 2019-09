Uplay Plus: segnalati disservizi al lancio e la mancanza di Anno 1800 nel catalogo

Nella giornata di ieri Ubisoft ha lanciato il servizio in abbonamento Uplay Plus, lancio che però ha visto la presenza di qualche problema di troppo, come segnalato da numerosi utenti sui principali social network.

Al momento Uplay Plus sembra soffrire di disservizi di varia natura come pagine inaccessibili, link interni che conducono a pagine inesistenti (con conseguente errore 404) e sembra anche doppi addebiti per quanto riguarda la transazione di prova per assicurarsi della validità della carta di credito. Il servizio clienti Ubisoft ha confermato la presenza di problematiche al lancio ed ha assicurato che presto la situazione tornerà alla normalità, la compagnia è infatti al lavoro per fare in modo che tutto funzioni correttamente nel periodo di lancio e successivo.

Altra polemica è legata invece alla mancanza di Anno 1800 nel catalogo giochi, si tratta di uno dei titoli di punta di Ubisoft su PC e la sua assenza appare al momento inspiegabile, considerando che il gioco era stato promosso all'E3 tra quelli inclusi nella lineup iniziale.

In ogni caso, potete valutare la qualità di Uplay provando a costo zero per tutto il mese di settembre, fino alla fine del mese l'abbonamento sarà gratuito per tutti, dal primo ottobre costerà invece 14.99 euro al mese.