Uplay+: problemi con il rinnovo degli abbonamenti, utenti furiosi sui forum ufficiali

Nel corso degli ultimi giorni sono stati in tantissimi gli abbonati al servizio Uplay+ che hanno lamentato problemi riguardanti sia il corretto funzionamento del proprio abbonamento che dei pagamenti.

I problemi purtroppo non sono gli stessi per tutti e tra i vari utenti troviamo chi ha effettuato il pagamento e non ha accesso alla libreria di titoli Ubisoft, chi si ritrova il servizio sospeso dopo qualche giorno dall'attivazione e chi ha notato più pagamenti nel corso dello stesso mese. Insomma, la situazione non sembra essere delle migliori a circa un mese dal debutto di Uplay+ e il moltiplicarsi dei post di segnalazione sui vari forum ufficiali non fa che evidenziare la gravità dei fatti.

A questo punto non possiamo che attendere una risposta ufficiale da parte dell'azienda francese, la quale non dovrebbe tardare ad arrivare insieme ad una soluzione definitiva per chiunque stia riscontrando problemi.

Vi ricordiamo che Uplay+ è un servizio che, in modo molto simile a Xbox Game Pass ed EA Access, consente ai propri abbonati di accedere senza costi aggiuntivi ad una corposa libreria di titoli che si amplia costantemente. Sono in moltissimi ad aver effettuato il primo mese di abbonamento proprio ad ottobre 2019 per via dell'uscita di Ghost Recon Breakpoint, incluso sin dal day one nel catalogo del servizio.