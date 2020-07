Uplay+: parte la prova di 7 giorni al servizio Ubisoft con più di 100 giochi PC

Nell'attesa di scoprire le sorprese in arrivo durante l'evento Ubisoft Forward del 12 luglio, l'azienda francese annuncia una prova gratuita di 7 giorni per i nuovi iscritti a Uplay+, il servizio in abbonamento che consente di accedere a più di 100 giochi PC.

La promozione è già attiva e lo sarà fino al 27 luglio. Grazie a questa iniziativa, gli appassionati di PC gaming potranno accedere per una settimana a tutte le funzioni di un account Uplay+, il cui abbonamento viene proposto al prezzo mensile 14,99 euro.

La prova di sette giorni a Uplay+ consente di scaricare e fruire "gratuitamente" più di cento giochi PC del colosso videoludico transalpino. Ogni titolo, oltretutto, è offerto nella sua edizione completa Deluxe, Gold o Ultimate e, conseguentemente, comprende tutti i bonus digitali e le espansioni.

Tra i giochi accessibili tramite Uplay+, segnaliamo Ghost Recon Breakpoint, Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5, Rainbow Six Siege, Trials Rising, The Division 2 e Anno 1800. La prova di sette giorni a Uplay+ si può disdire in qualunque momento, e con esso anche il sistema di rinnovo automatico della sottoscrizione mensile. Prima di lasciarvi al link della pagina in italiano di Uplay Plus, vi ricordiamo che durante l'evento Ubisoft Forward sarà possibile scaricare gratis Watch Dogs 2.