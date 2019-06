Upload presenta lo Showcase E3 2019: attesi 30 annunci di videogiochi VR

Il portale di Upload presenta ufficialmente lo Showcase E3 2019 dedicato ai giochi in realtà virtuale. L'evento losangelino sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 18:00 di oggi, 10 giugno, e prevede l'annuncio di un totale di 30 titoli VR.

Tra filmati di approfondimento di giochi già svelati e world premiere delle principali software house impegnate nello sviluppo di esperienze digitali in realtà virtuale, l'E3 VR Showcase dovrebbe protrarsi per un'ora circa e dare risalto ad alcuni dei titoli più importanti che sono previsti al lancio nel corso dei prossimi mesi per i visori VR più disparati.

Tra i partecipanti all'evento, citiamo Fast Travel Games (Apex Construct), Neat Corporation (Budget Cuts), Survios (Creed, Raw Data) e Wolf & Wood (The Exorcist VR). Sono previsti anche degli annunci riguardati i futuri progetti in sviluppo presso Oculus Studios, l'azienda fondata per ampliare ulteriormente il già ricco catalogo di applicativi e giochi VR di Oculus Rift. A proposito di videogiochi in realtà virtuale, avete già ammirato l'ultimissimo gameplay di Stormland, l'avventura sci-fi in salsa VR di Insomniac Games?