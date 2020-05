Upload VR Showcase 2020: il nuovo evento dedicato alla Realtà Virtuale

UploadVR ha annunciato la nuova edizione dell'Upload VR Showcase, in programma per il prossimo 8 giugno sotto forma di evento digitale come parte della Summer of Gaming di IGN.

Upload VR Showcase è uno show in stile Nintendo Direct incentrato esclusivamente sui giochi in Realtà Virtuale, nel 2019 durante l'evento sono stati annunciati giochi come After the Fall, Pistol Whip e Budget Cuts 2. Questa nuova edizione vedrà la presenza di oltre 20 produzioni sviluppate da team come Fast Travel Games, Cloudhead Games e "da un nuovo studio al lavoro su un progetto segreto", inoltre non mancheranno highlights e novità dal mondo dei giochi indipendenti.

La Realtà Virtuale sta guadagnando uno spazio sempre maggior nel mondo dei videogiochi grazie anche al successo di Half-Life Alyx, titolo capace di trainare le vendite dei visori, senza dimenticare il successo di PlayStation VR con oltre quattro milioni di unità distribuite. Resta da capire adesso quali saranno i prossimi passi dei principali produttori, nuovi modelli dei principali visori sembrano essere già in fase di sviluppo e produzione ma l'emergenza Coronavirus potrebbe aver ritardato i piani di lancio.