Urla da stadio per l'annuncio di Super Smash Bros. Switch a New York

Ildell'8 marzo si è concluso con l'annuncio a sorpresa di un nuovo Super Smash Bros. per, reveal che ha mandato in escandescenza gli spettatori presenti aldi New York City. Vediamo la loro reazione in un filmato.

Il Nintendo World Store di New York City ha trasmesso in diretta il Nintendo Direct dell'8 marzo, permettendo ai suoi visitatori di osservare i nuovi annunci della casa di Kyoto su un maxi schermo. Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, l'annuncio a sorpresa del nuovo Super Smash Bros. per Switch è stato accolto con un certo entusiasmo, al punto da mandare in escandescenza alcuni dei fan presenti.

Parlando del gioco vero e proprio, nella giornata di ieri è stato confermato che Masahiro Sakurai (il padre della serie) è stato coinvolto nello sviluppo del titolo, dando quindi ulteriori garanzie sulla qualità e sulla fedeltà del nuovo capitolo. Sebbene al momento non siano stati svelati particolari dettagli sul progetto, le informazioni attualmente a nostra disposizione lasciano pensare che il titolo sarà a tutti gli effetti una nuova incarnazione di Super Smash Bros., e non un semplice remaster della versione Wii U.

Ad ogni modo, per saperne di più non rimane che attendere nuove delucidazioni da parte di Nintendo. Voi cosa vi aspettate dal gioco?