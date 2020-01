USA: connette la sua PS4 a un monitor dell'aeroporto e si mette a giocare ad Apex Legends!

Dagli Stati Uniti arriva l'ennesima folle storia riguardante i videogiochi, che strapperà un sorriso a qualcuno, ricordando allo stesso tempo cosa è bene non fare durante la propria permanenza all'interno di un aeroporto.

La storia si svolge infatti all'Aeroporto Internazionale di Portland dove un uomo, presumibilmente annoiato dalle ore di attesa, ha pensato bene di sfoderare dallo zaino la sua PlayStation 4 e di collegarla al primo monitor dell'aeroporto utile allo scopo, iniziando poi a giocare la sua partita ad Apex Legends (a proposito, è in arrivo la quarta stagione di Apex Legends. Trovate tutte le notizie trapelate finora sul nostro sito).

Stando a quanto detto dalla stazione radio locale che ha riportato la notizia, si trattava di un display che mostrava la mappa dell'aeroporto, che aiutasse dunque i visitaori ed i passeggeri ad orientarsi.

Naturalmente non c'è voluto molto prima che la security si avvicinasse all'uomo chiedendogli di scollegare la console e smetterla di utilizzare il monitor, al che sembra che il giovane abbia chiesto, molto educatamente "Posso finire il round prima?".

Insomma, per fortuna nessuna conseguenza per la bravata, anche se no, non ha potuto finire la partita. Per prudenza però forse è meglio considerare di portare con sé un libro o guardare qualche video sul proprio smartphone piuttosto che sabotare l'impianto video di un aeroporto, non credete?

Tra l'altro non è la prima volta che vengono utilizzati modi creativi per videogiocare: ricordate il torneo di Mario Kart giocato sul maxischermo di uno stadio?