USA: un ragazzo di 11 anni è stato accoltellato per aver chiamato un uomo 'NPC'

NPC, non-player character, è un acronimo molto in voga nel mondo dei videogiochi che sta ad indicare tutti quei personaggi di un videogioco non controllati direttamente dall'utente. Quello che forse non sapete, è che in certi ambienti giovanili e sui social media ha assunto anche i connotati di un insulto.

Dal momento che i personaggi non giocanti sono privi di volontà propria e costretti a ripetere le azioni per le quali sono stati programmati, il termine NPC viene utilizzato da taluni come un insulto all'intelligenza altrui. Il primo meme al riguardo è stato creato nel 2016 da un autore anonimo, per poi ottenere, due anni più tardi, l'attenzione delle principali testate del mondo, tra cui il New York Times e la BBC. Il fenomeno è tuttavia esploso definitivamente solo nel 2022 grazie a TikTok.

Lo scorso 22 marzo, nei dintorni del Thomas Lake Shopping Center a Mill Creek, nello stato di Washington (USA), Johnny Federov e un suo amico di undici anni si sono rivolti a Joshua David Pence, un ventinovenne che in quel momento attraversava la strada sulle strisce pedonali, chiamandolo "NPC". L'uomo, di tutta risposta, ha rincorso i due ragazzi all'interno di un negozio della catena Dollar Tree, dove ha tirato fuori un coltello e accoltellato più volte l'undicenne, ferendogli il polmone e il fegato.

A riportarlo è Fox 13 Seattle. L'undicenne, che per volere dei genitori è rimasto anonimo, è stato subito portato in ospedale ed è fortunatamente sopravvissuto all'attacco. Dopo tre giorni di cure è tornato a casa dalla sua famiglia, la quale ha dato il via ad una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere le cure. L'altro ragazzo, Johnny Federov, ne è uscito indenne ma alquanto spaventato. Ai microfoni di Fox 13 Seattle ha raccontato che non si aspettava una reazione del genere da parte dell'uomo: "Credevamo che saremmo stati al sicuro nel Tree Dollar store. Questo è quello che pensavamo. Quando ho visto l'uomo tirare fuori il coltello, ho capito che non era uno scherzo". Federov si trovava a breve distanza quando l'uomo ha accoltellato il suo amico di 11 anni.

Joshua David Pence, dal canto suo, è stato arrestato con due differenti accuse, una per aggressione armata e un'altra per aggressione ad un minore, mentre la cauzione è stata fissata a 500 mila dollari.