Usain Bolt entra nel mondo esport: ecco dove inizia la sua avventura

Di celebrità che sono entrate nel mondo degli esport e dello streaming ce ne sono diverse e dal nome alquanto importante: il caso più iconico è certamente la nascita del Team Quadrant per mano di Lando Norris, giovane pilota di Formula 1. Ora, però, la nuova icona del mondo esport è Usain Bolt.

L’otto volte campione olimpico e attuale detentore del record mondiale sui 100 metri ha annunciato tramite Twitter e altre piattaforme che si unirà al team esport irlandese WYLDE come comproprietario, assieme a Steve Daly, ex banchiere presso JP Morgan, e David Cronin, ex Presidente e Amministratore delegato di American Ireland Funds e azionista fondatore della software house irlandese QUMAS.

Usain Bolt sarà quindi coinvolto in una serie di attività pensate per elevare il marchio, portando squadre competitive in titoli come FIFA, Rocket League, Rainbow Six Siege e VALORANT. Come dichiarato dall’atleta giamaicano, “WYLDE è in viaggio per diventare uno dei più grandi marchi nello sport in più rapida crescita al mondo. Negli esport, come nell'atletica leggera, è fondamentale avere quella mentalità competitiva e vincente. Non vedo l'ora di lavorare con il team dirigente di WYLDE per aiutare i nostri giocatori a raggiungere il loro potenziale, prendendomi anche cura del loro benessere fisico e mentale”.

D’altro canto, il co-fondatore David Cronin ha aggiunto che la mentalità agonistica e vincitrice di Bolt sarà “una guida inestimabile” per tutti i giovani appassionati di esport.

