Usain Bolt ringrazia Mario Kart: l'ha aiutato a diventare l'uomo più veloce del mondo

Nel corso di un'ultima intervista concessa da Usain Bolt al giornalista BBC Steffan Powell, l'ex velocista giamaicano ha ringraziato Mario Kart e le ore trascorse a gareggiare sui circuiti virtuali dell'iconica serie arcade racing di Nintendo per averlo aiutato a conseguire i successi della sua carriera sportiva.

Il leggendario campione olimpico, attuale detentore del record del mondo dei 100 metri, ha ammesso non solo di apprezzare i videogiochi ma di averli integrati nella sua routine di allenamento.

Il motivo di una simile decisione lo spiega lo stesso Bolt: "Per me, c'è una cosa che mi entusiasma particolarmente nei videogiochi ed è la loro capacità di farti imparare dagli errori e di spronarti ad essere sempre migliore. I videogiochi mi hanno aiutato a coltivare la giusta fame di vittorie. Per questo, in un certo senso, i videogiochi sono stati davvero di grande aiuto nelle mie attività sportive e più in generale nell'atletica leggera, perché in questo genere di gare si respira la stessa atmosfera che c'è nei videogiochi".

Incalzato dal suo intervistatore ad approfondire ulteriormente l'argomento, Bolt ha citato ancora una volta Mario Kart come suo passatempo videoludico ideale nella routine di allenamento e sostenuto, scherzando, che se avessi iniziato la sua attività agonistica oggi, forse avrebbe guardato con maggiore interesse agli eSport e ad una carriera da pro player.