Si può usare lo stesso account su due PlayStation?

Le piattaforme della famiglia PlayStation permettono di utilizzare lo stesso account su due console diverse. Il procedimento prevede tuttavia alcune operazioni per poter funzionare correttamente. Ecco il percorso da seguire per attivare lo stesso profilo su due console PlayStation diverse.

Come condividere l'account PlayStation

Per prima cosa è ovviamente necessario accedere con il proprio profilo su una console, ad esempio PlayStation 4 o PlayStation 5. A questo punto, se il vostro obiettivo è quello di giocare contemporaneamente sulle due macchine con il medesimo account, l'utente della seconda dovrà effettuare il login con gli stessi dati inizialmente usati dal profilo principale, procedendo poi ad impostare quella console come Playstation primaria.



Si tratta di un passaggio fondamentale per usufruire dei giochi, abbonamenti e altri bonus su sistemi diversi, e così facendo si avranno a disposizione anche i benefici di Playstation Plus e PlayStation Now. In caso contrario, entrare nello stesso account su una piattaforma impostata come secondaria non vi permetterà di usare i prodotti ed i servizi legati a quel profilo.

