Si può usare il controller di Xbox Series X su PlayStation 5?

Con l’arrivo sul mercato di Xbox Series X/S, Microsoft ha lanciato anche un nuovo controller, molto simile al già ottimo pad di Xbox One ma con alcune ottimizzazioni che lo rendono ancora più ergonomico e apprezzato da gran parte dei giocatori.

Sono infatti molti i giocatori che indicano il controller Xbox come il proprio preferito, e che tendono quindi ad utilizzarlo come pad principale su tutte le piattaforme che lo supportano. E la lista non si limita alle sole console Xbox, ma anche a tutti i PC che dispongono di un sistema operativo Windows e sui dispositivi mobile con sistema operativo Android o iOS.

E' possibile utilizzarlo anche su PlayStation 5? Come potete notare, le console Sony non sono incluse in questa lista, e dunque no, non è possibile collegare un controller Xbox Series X/S su PS5, e viceversa. Questo discorso vale in assoluto, ma potrebbe comunque capitarvi di imbattervi in alcuni adattatori che promettono di supplire a questa mancanza: si tratta in ogni caso di soluzioni non ufficiali e nelle quali vi sconsigliamo di riporre la vostra fiducia.

