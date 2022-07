Si può usare il DualSense della PlayStation 5 per giocare su PC?

L'arrivo di PlayStation 5 sul mercato ha portato con sé anche l'introduzione di un nuovo controller da parte di Sony, rivisitato in molti dettagli rispetto al precedente DualShock 4 e dotato di feedback aptico e trigger adattivi: stiamo parlando del DualSense.

Questo nuovo controller ha riscontrato un grande successo di critica e pubblico, e sono di conseguenza molti i giocatori che lo apprezzano e si chiedono se sia possibile utilizzarlo anche su PC, in modo da non dover essere costretti ad acquistare un secondo joypad.

In effetti, è possibile collegare il DualSense al PC in ben due modi diversi:

Tramite cavo USB Type-C - in questo caso il sistema operativo rileverà automaticamente il vostro controller

- in questo caso il sistema operativo rileverà automaticamente il vostro controller Tramite Bluetooth - qui dovrete assicurarvi di premere per qualche secondo il tasto centrale PlayStation sul DualSense per accoppiare il dispositivo alla scheda Bluetooth del vostro PC

Qualunque scegliate di questi due metodi, il DualSense di PS5 è ufficialmente supportato da Steam, e potrà quindi essere utilizzato con tutti i giochi che prevedono l'uso di un controller senza alcun problema di compatibilità. Nonostante questo, tuttavia, non tutti i giochi prevedono l'implementazione delle funzionalità speciali del DualSense, come trigger adattivi e feedback aptico, e potrà quindi spesso capitarvi di non poter godere di questi vantaggi.

