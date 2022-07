Si può usare il Nintendo Switch Pro Controller sul PC?

Il Nintendo Switch Pro Controller è un gamepad prodotto da Nintendo e immesso sul mercato a partire dal 2017, pensato per essere una valida alternativa ai Joy-Con della console ibrida della casa di Kyoto. Una sola Switch può ospitare fino a otto di queste periferiche, ma è possibile sfruttarli anche per giocare su PC?

La risposta è assolutamente affermativa: il Pro Controller della Grande N funziona anche su PC e può essere utilizzato connettendolo tramite cavo USB o sfruttandone la funzionalità wireless Bluetooth. Nel caso vogliate sfruttare quest’ultima, vi basterà tenere premuto il pulsante della sincronizzazione (nella parte superiore del pad) fino a quando le spie sul controller non inizieranno a lampeggiare. A quel punto, agendo direttamente dal vostro computer, sarà possibile associare il dispositivo come fosse una periferica di input Bluetooth generica. E restando in tema, sapevate che il Pro Controller di Switch nasconde un messaggio segreto?

Dallo scorso 9 maggio 2018, grazie a un aggiornamento del client di Steam, il prodotto in questione risulta inoltre compatibile con la maggior parte dei titoli presenti sulla piattaforma di Valve. Vi ricordiamo infine che, proprio come i Joy-Con, il Pro Controller di Switch è supportato dal nuovo iOS 16 di Apple, così come da qualsiasi dispositivo Android aggiornato alla versione 10 del suo sistema operativo.