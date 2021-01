Si può usare la PlayStation 4 senza una connessione internet?

Può sembrare scontato, ma non lo è: una ricerca dell'Istat (Istituto Nazionale di Statistica) ha rivelato che circa il 25% della popolazione italiana non è dotata di una connessione internet stabile. In questi casi, quindi, è lecito chiedersi quanto sia importante avere una rete a cui collegare la console Sony.

Chi non ha una connessione però può stare tranquillo: è assolutamente possibile usare una PlayStation 4 senza internet, a patto che i titoli a cui si vuole giocare siano già installati e presenti nella libreria, o che siano su supporto fisico (come usare la PS4 con i Blu-Ray Disc). Non è possibile ovviamente installare giochi in versione digitale, in quanto il processo implica il download di tutti i file necessari.

Giocare senza una connessione però comporta alcuni "rischi": ormai gli sviluppatori, soprattutto quelli che creano titoli tripla A, rilasciano aggiornamenti corposi già un giorno dopo la pubblicazione, a volte necessari per godersi un'esperienza di gioco stabile e priva di bug. Potreste installare un gioco grazie al DVD, ma non sareste poi in grado di scaricare questi aggiornamenti (patch) che non spesso non sono dei semplici contenuti aggiuntivi ma vere e proprie correzioni di errori che, se lasciati là dove sono, influenzerebbero negativamente il gameplay.

Un discorso a parte merita l'argomento multigiocatore. Infatti, senza una connessione internet sarete in grado di avviare una sessione di multigiocatore locale (quindi con condivisione schermo, dalla stessa console) dei titoli che lo consentono, mentre non potrete in alcun modo cercare una partita online con giocatori da tutto il mondo. Facciamo un esempio: se voleste giocare la storia principale di Marvel's Avengers non avreste alcun problema senza una connessione internet; una volta terminata, però, l'esperienza single player, non potreste partecipare alle missioni cooperative offerte dal comparto multigiocatore del titolo di Crystal Dynamics.

Per stare sicuri potete controllare sul retro della copertina del gioco che state acquistando: se trovate la dicitura "giocatori in rete" accanto al numero di giocatori consentiti (come nel caso di Destiny 2), allora significa che sarà necessario connettere PlayStation 4 a una rete internet.