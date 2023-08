Usavano Pokémon hackerati: Pro Gamer squalificati dai Pokémon World Championships

C'è chi è disposto a fare di tutto pur di vincere, anche imbrogliare. È il caso di alcuni giocatori professionisti che in questi giorni sono stati colti con le mani nel sacco ai Pokémon World Championships, attualmente in corso di svolgimento in quel di Yokohama, in Giappone.

Come rivelato in un freschissimo report di Kotaku, un numero considerevole di giocatori professionisti sono stati beccati mentre utilizzavano dei Pokémon hackerati, ossia delle creature potenziate ed allenate mediante dei programmi terze parti. Tra i tool impiegati figura PKHeX, che consente di modificare i dati di salvataggio e creare dei team su misura.

Il regolamento ufficiale del torneo consente l'impiego in battaglia solamente di due tipologie di Pokémon: quelli cresciuti e allenati a pane e battaglie, e quelli ottenuti mediante degli scambi legittimi. I mostriciattoli hackerati non sono compresi, dal momento che i giudici del torneo non ammettono scorciatoie di questo tipo.

Alcuni dei giocatori colti in flagrante si sono esposti sui social network per avvertire i propri colleghi della serietà dei controlli. È il caso, ad esempio, di Brady Smith: "Squalificato sul 2-0. Avrei dovuto ottenere i miei Pokémon da solo! Metà del mio team è stato modificato o generato da zero. Non avevo Leggende Pokémon Arceus per ottenere Landorus e non avevo la mia copia di Spada e Scudo per ottenere Urshifu. Ho provato a scambiarli con un trader rispettabile, ma i Pokémon non sono passati. Non scherzano affatto, utilizzate i Pokémon in maniera legittima!".

La comunità si è divisa. Da un lato c'è chi condanna fermamente la condotta di tali giocatori, applaudendo alla loro squalifica, dall'altro c'è invece un tutt'altro che insignificante gruppo di utenti che ritiene tali metodi necessari per consentire al Meta di evolversi rapidamente ed evitare ore e ore di tedioso leveling.

Tra gli squalificati figurano anche gli italiani Francesco Pio Pero (piazzatosi nella Top 8 ai Liverpool Regional Championships di inizio anno) e Roberto Parente (finito in Top 16 dei campionati dello scorso anno), mentre a Federico Camporesi (runner-up dell'edizione 2020) è stato consentito di proseguire nella seconda giornata nonostante avesse un Ursaluna hackerato: chiaramente obbligato a rimuovere il Pokémon in questione dal party, ha ottenuto la possibilità di ottenerne un altro in maniera legittima. Dopo una serie di vittorie, Camporesi stamane è arrivato in Top 16.