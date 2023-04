Uscirà mai un nuovo gioco di Super Mario per smartphone? Per ora non è una priorità

In occasione dell'uscita di Super Mario Bros Il Film, Variety ha intervistato Shigeru Miyamoto, il papà di Mario ha risposto a varie domande toccando numerosi argomenti, tra cui i giochi mobile, stile Super Mario Run, Mario Kart Tour e Dr. Mario World.

Miyamoto è stato piuttosto esplicito a riguardo dichiarando che "le app mobile non sono la strada principale da percorrere per il futuro di Super Mario", questo non vuol dire chiaramente che Nintendo abbia definitivamente chiuso la porta a questo tipo di produzioni, al momento però non sembrano essere una priorità per l'azienda, concentrata su altri progetti.

Del resto, fino ad oggi i giochi mobile di Mario non hanno mai brillato: Super Mario Run, uscito nel 2016, ha portato Mario su smartphone per la prima volta riscuotendo un discreto successo, il successivo Dr. Mario World ha avuto vita breve mentre Mario Kart Tour continua ad essere supportato nonostante un numero di download non esaltante.

Miyamoto ha però invitato i giocatori a restare sintonizzati sui prossimi Direct per nuovi giochi di Super Mario e chissà che l'eventuale successo di Super Mario Bros Il Film non possa spingere Nintendo ad accelerare i tempi per l'annuncio di un sequel di Super Mario Odyssey o di un nuovo platform 3D di Mario.