L'uscita di COD Modern Warfare 2 Remastered potrebbe essere davvero vicina

Ormai sembra un segreto di Pulcinella. Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered non è mai stato annunciato, ma le voci e le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sono così numerose che se non possiamo parlare di conferma, poco ci manca.

Dopo le leak di alcuni insider, in particolar modo The Gaming Revolution e Okami, che hanno dimostrato in più di un'occasione di essere affidabili, i data miner hanno scovato un bel po' di informazioni nel codice dell'ultima patch di Call of Duty Modern Warfare e Warzone. Non solo sono presenti dei chiari riferimenti al gioco, ma anche quella che sembra essere la cover ufficiale, che confermerebbe un'altra delle indiscrezioni circolate, ovvero che la rimasterizzazione interesserà solo la campagna dell'originale. Sembra che Activision abbia voluto optare per questo approccio per non dividere la community.

Dopo le recenti scoperte, è sceso in campo nuovamente Okami: secondo lui il lancio di Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered sarebbe incredibilmente vicino e fissato per lunedì 30 marzo. Anche per COD Warzone Activision ha optato per un lancio "fulmineo", senza una lunga campagna pubblicitaria a precederlo, pertanto la data fornita dall'insider potrebbe non essere inverosimile. Per la certezza, in ogni caso, dobbiamo necessariamente attendere un annuncio ufficiale.