Uscita di GTA 6 su next-gen: il successo di GTA V velocizzerà lo sviluppo?

Nel corso dell'ultima conferenza con gli investitori, i vertici di Rockstar Games hanno celebrato l'incredibile successo commerciale di Grand Theft Auto V: il kolossal free roaming della Grande R ha infatti raggiunto le 110 milioni di copie distribuite e continua ad essere tra i giochi più venduti su PC e console.

Il report finanziario di Take-Two contribuisce così ad alimentare le speranze degli appassionati che attendono con ansia l'annuncio di GTA 6, il cui progetto è stato confermato a più riprese da ex dipendenti Rockstar e dalle immancabili fonti anonime interne alla compagnia.

Secondo diversi analisti di settore e membri della stampa videoludica, le incredibili vendite di Grand Theft Auto V e l'enorme community che continua a popolare i server di GTA Online potrebbero infatti spingere Rockstar Games ad accelerare le tempistiche di sviluppo di GTA 6 per "cavalcare l'onda lunga" del successo del capitolo con protagonisti Michael, Trevor e Franklin.

I rumor sul possibile gioco Rockstar sono i protagonisti del nostro nuovo Video Speciale, attraverso il quale riassumiamo tutte le voci di corridoio rincorsesi in rete in queste settimane per cercare di fare ordine tra le indiscrezioni e capire, così facendo, quando avverrà l'annuncio di questo attesissimo progetto e quando uscirà GTA 6.