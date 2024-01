L'uscita di Indiana Jones potrebbe essere vicinissima, fa capire l'insider Shinobi

Tom Henderson non ha alcun dubbio: Indiana Jones uscirà nel 2024 su Xbox Series X/S e PC e dello stesso avviso è il leaker Shinobi602 che fa intendere un lancio piuttosto vicino nel tempo.

Indiana Jones è uno dei protagonisti di Xbox Developer Direct 2024, durante l'evento del 18 gennaio, Bethesda e MachineGames mostreranno 10 minuti di gameplay e sveleranno i primi dettagli su questo progetto annunciato nel 2021, pochi mesi dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft. Sono passati quasi tre anni da quel momento e del gioco non sappiamo assolutamente nulla, fino ad oggi non abbiamo visto nessun teaser e nemmeno uno screenshot o un artwork promozionale.

La presenza di Indiana Jones all'evento Microsoft ha stupito la community, che si aspettava una presentazione durante l'evento estivo di Xbox. Ma in realtà, sottolinea Shinobi su ResetERA, siamo stupiti solamente perché noi comuni mortali non conosciamo la data di uscita del gioco, in questo caso infatti il reveal di Indiana Jones di Bethesda tra pochi giorni non ci suonerebbe poi così strano.

Parole che fanno pensare ad un lancio piuttosto imminente: che Indiana Jones sia destinato ad essere il primo grande gioco Xbox del 2024, con un lancio previsto in primavera? A questo punto, lo sapremo la prossima settimana.