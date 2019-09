Uscite giochi: tutte le novità di settembre per PS4, Switch, PC e Xbox One

Settembre è il mese che segna la piena riapertura della stagione videoludica, con le prime novità dell'autunno e il colpo di coda degli ultimi estivi in arrivo. Settembre 2019 non fa eccezione ed i prossimi trenta giorni vedranno il lancio di tantissimi nuovi giochi per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox e PC.

Tra le novità di settembre 2019 per PS4 e Xbox citiamo FIFA 20, eFootball PES 2020, Gears 5, Borderlands 3, Final Fantasy VIII Remastered, Monster Hunter World Iceborne, NBA 2K20, GreedFall e tanti altri giochi AAA, AA e produzioni indie di spessore. Di seguito le principali uscite del mese:

Uscita Giochi Settembre 2019

Final Fantasy VIII Remastered (PC, PS4, Xbox One, Switch) - 3 settembre

Spyro Reignited Trilogy (PC, Switch) - 3 settembre

Monster Hunter World Iceborne (PS4, Xbox One) - 6 settembre

NBA 2K20 (PC, PS4, Xbox One, Switch) - 6 settembre

Gears 5 (PC, Xbox One) - 10 settembre

eFootball PES 2020 (PC, PS4, Xbox One) - 10 settembre

GreedFall (PC, PS4, Xbox One) - 10 settembre

Daemon X Machina (Nintendo Switch) - 13 settembre

Borderlands 3 (PC, PS4, Xbox One) - 13 settembre

Daymare 1998 (PC) - 17 settembre

The Legend of Zelda Link's Awakening (Nintendo Switch) - 20 settembre

The Surge 2 (PC, PS4, Xbox One) - 24 settembre

Contra Rogue Corps (PS4, Nintendo Switch) - 26 settembre

Dragon Quest XI Definitive Edition (Nintendo Switch) - 27 settembre

FIFA 20 (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch) - 27 settembre

Code Vein (PC, PS4, Xbox One)- 27 settembre

Ori and the Blind Forest (Nintendo Switch) - 27 settembre

Tropico 6 (PS4, Xbox One)- 27 settembre

I giocatori PC potranno invece divertirsi con Spyro Reignited Trilogy, Fantasy General 2 Invasion, Blasphemous, Daymare 1988 (gioco horror tutto italiano sullo stile di Resident Evil 2), The Sojurn e Cat Quest 2. Non mancano anche le novità per Nintendo Switch con la pubblicazione di Daemon x Machina, The Legend of Zelda Link's Awakening, Ori and the Blind Forest e Dragon Quest XI S Definitive Edition.