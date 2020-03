Uscite Nintendo Switch: Animal Crossing New Horizons esce il 20 marzo!

Dopo aver visto le nuove uscite PlayStation 4 della settimana diamo uno sguardo alle novità in arrivo su Nintendo Switch, che proprio nei prossimi giorni vede l'arrivo di una delle esclusive più attese del 2020, parliamo naturalmente di Animal Crossing New Horizons.

Il nuovo episodio di Animal Crossing sarà disponibile in formato fisico e digitale su Nintendo eShop, su Amazon.it Animal Crossing New Horizons costa 49.99 euro effettuando il preordine entro il 19 marzo. Questa settimana arrivano anche Overpass (17 marzo), TT Isle of Man 2 Ride on the Edge (19 marzo) e l'accoppiata composta da La Mulana e La Mulana 2, entrambi scaricabili dal 20 marzo.

Si tratta di una lineup non troppo ricca, in attesa che i publisher stabiliscano le grandi uscite della stagione primaverile, l'emergenza Coronavirus potrebbe costringere molti studi grandi e piccoli e rimandare i propri titoli ad un periodo più tranquillo per assicurare massima visibilità ai propri progetti.

Avete già deciso cosa comprare? Animal Crossing New Horizons è sicuramente una delle esclusive Nintendo Switch più interessanti dell'anno mentre TT Isle of Man 2 Ride on the Edge e Overpass conquisteranno gli appassionati dei rispettivi generi, così come La Mulana e il suo sequel.