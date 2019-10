Uscite PS4: Felix The Reaper, Children of Morta e Outer Wilds tra i nuovi giochi in arrivo

Quella appena iniziata si prospetta come una settimana piuttosto ricca dal punto di vista delle novità PS4, anche se si sente la mancanza di titoli AAA, in ogni caso i giocatori potranno divertirsi con giochi del calibro di Felix The Reaper, Outer Wilds, Children of Morta e The Ninja Saviors Return of the Warriors.

La produzione della settimana si concentra su giochi indie, AA ed esperienze per PlayStation VR, con una piccola pausa per quanto riguarda le novità di grosso calibro, in attesa della fine di ottobre con l'uscita di Call of Duty Modern Warfare e MediEvil.

Nuovi giochi PS4

Children of Morta

Doors & Rooms

Draw a Stickman Epic 2

Felix The Reaper

The Fisherman Fishing Planet

Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX

The Jackbox Party Pack 6

Just Ignore Them

Megaquarium

Monkey King Hero Is Back

The Ninja Saviors Return of the Warriors

Outer Wilds

Pig Eat Ball

Plants Vs Zombies Battle For Neighborville

Return of the Obra Dinn

Stranded Sails Explorers of the Cursed Islands

Travis Strikes Again No More Heroes Complete Edition

Wands

Warzone VR

Worbital

Zombieland Double Tap Road Trip

Da segnalare l'uscita di Plants vs Zombies Battle for Neighborville, Return of the Obra Dinn (già disponibile su PC e Nintendo Switch), Travis Strikes Again No More Heroes e Warzone VR per PlayStation VR.