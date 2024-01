Uscite PS5 di febbraio 2024: tre giochi che non potete perdervi

Febbraio non sarà certamente ricordato come il mese quantitativamente più ricco del 2024, ma certamente non lascerà a secco l'utenza PlayStation, che potrà scegliere tra una serie di videogiochi che si preannunciano imperdibili. Scopriamo assieme il calendario delle uscite e i titoli più attesi in assoluto.

Calendario delle uscite PlayStation - Febbraio 2024

Granblue Fantasy Relink (PS4 e PS5) - 1 febbraio

Jujutsu Kaisen Cursed Clash (PS4 e PS5) - 2 febbraio

Suicide Squad: Kill The Justice League (PS5) - 2 febbraio

Persona 3 Reload (PS4 e PS5) - 2 febbraio

Foamstars (PS4 e PS5) - 6 febbraio

Helldivers 2 (PS5) - 8 febbraio

Banishers Ghosts Of New Eden (PS5) - 13 febbraio

Tomb Raider I-III Remastered (PS4 e PS5) - 14 febbraio

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 (PS5) - 16 febbraio 2024

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 (PS5) - 16 febbraio 2024

Skull & Bones (PS5) - 16 febbraio

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters (PS4 e PS5) - 20 febbraio

Brother A Tale of Two Sons Remake (PS5) - 28 febbraio

Star Wars: Dark Forces Remaster (PS4 e PS5) - 28 febbraio

Final Fantasy 7 Rebirth (PS5) - 29 febbraio

Top 3 - Giochi da non perdere a febbraio 2024

Granblue Fantasy: Relink - 1 febbraio su PS4 e PlayStation 5

A distanza di dieci anni dalla sua nascita, periodo durante il quale ha ricevuto anche un adattamento anime e ben due picchiaduro, il franchise di Cygames torna su PS4 e PS5 con Granblue Fantasy: Relink, un promettente gioco di ruolo d'azione. Ambientato nell'arcipelago fluttuante di Sky Realm, Granblue Fantasy: Relink vede una ciurma di guerrieri celesti alla ricerca di Estalucia, un’isola leggendaria che dovrebbe trovarsi oltre i confini del cielo. Il sistema di combattimento in tempo reale permette di combinare gli attacchi dei membri di una squadra di quattro componenti. In attesa della sua uscita, potete giocare la demo di Granblue Fantasy: Relink su PS4 e PS5 e riannodare i fili della storia leggendo tutto ciò che bisogna sapere sul mondo di Granblue Fantasy.

Helldivers 2 - 5 febbraio su PS5

A quasi a 8 anni dal debutto del primo capitolo, i ragazzi di Arrowhead tornano alla carica dimostrando un grande coraggio. Helldivers 2 rivoluziona infatti l'impostazione ludica del suo predecessore trasformandosi in uno sparatutto in terza persona, pur mantenendo la sua natura cooperativa. Con la collaborazione di altri tre amici, siete chiamati a vestire i panni degli Helldivers, una classe di soldati d'élite la cui missione è diffondere la pace, la libertà e la democrazia con armi superpotenziate ed equipaggiamenti personalizzabili. Ad attendervi sulla Super Terra ci sono delle creature aliene insettoidi che aspettano solo di essere massacrate a colpi di piombo.

Final Fantasy 7 Rebirth - 29 febbraio su PS5

Se c'è un gioco che un utente PlayStation 5 non può farsi assolutamente scappare, questo è sicuramente Final Fantay VII Rebirth, seconda parte dell'operazione di rifacimento della settima fantasia finale cominciata con Final Fantasy 7 Remake del 2020.

In uscita esclusiva su PlayStation 5, Rebirth riannoda i fili della storia dopo che Cloud, Barret, Tifa, Aerith e Red sono fuggiti da Midgar per mettersi all'inseguimento di Sephiroth, il vendicativo spadaccino che si pensava fosse morto. Square Enix promette un mondo vastissimo, una narrazione di qualità cinematografica e combattimenti frenetici, assicurando inoltre che l'avventura può essere apprezzata anche da chi non ha giocato a Final Fantasy 7 Remake o all'originale del 1997. Nell'attesa, ripassate tutto quello che sappiamo su storia, esplorazione e grafica di Final Fantasy 7 Rebirth.