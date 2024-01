Le uscite Switch di febbraio: è il mese di Mario vs Donkey Kong

Il febbraio 2024 di Nintendo Switch potrebbe non essere magari tra i mesi più ricchi per i possessori della console ibrida di Nintendo, ma in ogni caso ha la sua dose di belle sorprese in particolare per i giocatori più nostalgici.

Ecco di seguo tre titoli Switch di febbraio da tenere assolutamente d'occhio: li farete vostri?

Jujutsu Kaisen Cursed Clash

Per gli amanti di Jujutsu Kaisen la data del primo febbraio è da cerchiare in rosso: esce infatti Jujutsu Kaisen Cursed Clash, Picchiaduro basato sull'apprezzata serie anime e manga nata dalla mente di Gege Akutami. Con un roster comprensivo di 15 personaggi giocabili, un gameplay dal ritmo frenetico e un ricco story mode, la produzione targata Bandai Namco sembra avere tutte le carte in regola per fare colpo sui fan.

Mario vs Donkey Kong

Dal Game Boy Advance con furore. Il remake di Mario vs Donkey Kong si prepara a sbarcare su Switch il 16 febbraio e promette di far rivivere in veste rinnovata il classico Puzzle/Platform pubblicato originariamente nel lontano 2004. Ed oltre alla splendida avventura originale riproposta con grafica aggiornata, Mario vs Donkey Kong avrà tante novità su Switch che lo rendono un prodotto interessante anche per chi ha già vissuto l'opera per GBA. Da non perdere!

Tomb Raider I-III Remastered

Giusto in tempo per San Valentino tornano in scena le prime tre, iconiche avventure di Lara Croft, qui riproposte con veste tecnica rinnovata in modo così da dare nuova linfa vitale alla prima trilogia di Tomb Raider che tanto furore fece su PlayStation. E stando a quanto confermato da Aspyr Media, che si è occupata della raccolta, Tomb Raider 1-3 Remastered avrà controlli aggiornati e tante altre sorprese volte a rendere onore a questo glorioso ritorno dal passato. Per gli amanti di Tomb Raider il 14 febbraio promette di rivelarsi un imperdibile appuntamento dal sapore nostalgico.