Sono usciti due nuovi giochi dei Pokémon... su Facebook Gaming!

A sorpresa, senza alcun preavviso da parte di Pokémon Company, sono stati lanciati due nuovi giochi con protagonisti i Pokémon. Dove? Su Facebook Gaming! Non ve l'aspettavate, vero?

I due giochi in questione si chiamano Pokémon Tower Battle e Pokémon Medallion Battle, e sono entrambi proposti in formato free-to-play sulla piattaforma Instant Games-app del social network di Zuckerberg. Il primo risulta già disponibile in tutto il mondo, mentre il secondo non ha ancora varcato i confini del continente asiatico.

In Pokémon Tower Battle, sviluppato da Bombay Play e reperibile a questo indirizzo, i giocatori sono chiamati a competere con gli amici o altre persone ammassando Pokémon gli uni sopra gli altri per creare una torre. Il primo che fa cadere una creatura fuori dalla piattaforma, perde. Di tanto in tanto compaiono anche dei Pokémon rari da collezionare. Pokémon Medallion Battle, invece, è sviluppato da GCTurbo, e si configura come un gioco strategico basato sull'utilizzo della carte digitali. I giocatori possono collezionare, far combattere ed evolvere dei Pokémon sotto forma di medaglioni. Nuove creature verranno aggiunte a cadenza regolare. Al momento disponibile solo in Asia/Pacifico, verrà lanciato anche in Europa prossimamente.

