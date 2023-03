È uscito un nuovo modello di PS5? No, si tratta solo di un bizzarro ventilatore

Ricorderete sicuramente delle buffe vicende che qualche hanno fa hanno coinvolto PlayStation 5, dal momento che alcuni utenti americani hanno confuso la console di ultima generazione Sony con un ventilatore dalla forma similare. A quanto pare, l'azienda in questione è tornata alla carica con un nuovo modello ancora più simile a quello di PS5.

Sta facendo il giro dei social l'immagine promozionale del modello di ventilatore con oscillazione automatica - ora anche dotato di batteria - che, pur avendo una forma cilindrica, propone un design della parte frontale che può confondere facilmente chi non possiede una PlayStation 5. Dalle scocche laterali di colore bianco al tasto frontale nella parte bassa, tutto sembra ricordare la console del colosso nipponico e non è da escludere che, osservando distrattamente le immagini nei negozi online, qualcuno possa acquistarla per errore pensando di essersi accaparrato una PS5 ad un prezzo particolarmente vantaggioso.

Prima di lasciarvi all'immagine in questione, che sicuramente vi strapperà una risata,