Usual June annunciato: è la nuova avventura dai creatori di Tunic

Il preshow dei The Game Awards 2023 porta interessanti novità per tutti coloro che hanno amato Tunic: lo sviluppatore Finji, in collaborazione con Sweet Baby, ha infatti annunciato il suo prossimo progetto, Usual June, un Action/Adventure che si è mostrato attraverso un intrigante reveal trailer.

Il primo filmato di Usual June ci permette di dare subito uno sguardo ravvicinato allo stile e le potenzialità dell'opera: condito da una veste grafica affascinante e colorata, l'avventura in terza persona ci mette nei panni di June, studentessa dai poteri sovrannaturali, ed alternerà momenti di esplorazione a combattimenti dall'impostazione hack 'n slash, con la protagonista in grado di effettuare diversi attacchi e combo rapide con le quali danneggiare considerevolmente tutti i nemici che la circondano.

Nonostante un primo impatto promettente, per Usual June bisognerà armarsi di santa pazienza: il nuovo gioco di Finji e Sweet Baby non arriverà prima del 2025, e per il momento gli autori non hanno comunicato una finestra di lancio più precisa per l'opera. Consoliamoci dunque rivedendo più volte il reveal trailer in attesa di maggiori novità: per ora sappiamo che il gioco sbarcherà su PC via Steam, ma chissà che non possa esserci spazio anche per un debutto su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Nel frattempo potete recuperare la nostra recensione di Tunic, la precedente opera di Finji: riuscirà Usual June a rivelarsi ancora più bello?