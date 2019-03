Utawarerumono: Prelude to the Fallen arriva su PS4 e PS Vita a inizio 2020

NIS America è fiera di annunciare che Utawarerumono: Prelude to the Fallen sarà disponibile per PlayStation 4, e in versione digitale su PS Vita, all'inizio del prossimo anno.

Per la prima volta in assoluto, le origini della saga di Utawarerumono sta arrivando in Europa! Prelude to the Fallen segue la storia di un uomo senza ricordi che si risveglia in uno strano mondo ed è accolto da una tribù di abitanti dal buon cuore. Viene cresciuto come uno di loro, ricevendo infine il nome di "Hakuoro". Quando le nazioni vicine cominciano ad invadere il suo villaggio, Hakuoro si leva contro gli invasori tirannici, partendo per un viaggio indimenticabile narrato in canzoni leggendarie.

Caratteristiche chiave:

Un racconto epico : immergiti in una storia turbolenta di amore e guerra;

: immergiti in una storia turbolenta di amore e guerra; Un cast ricco di eroi : scopri la storia di un cast di personaggi unici tra loro e osserva come si intrecciano le loro sorti;

: scopri la storia di un cast di personaggi unici tra loro e osserva come si intrecciano le loro sorti; L’arte della guerra: rivendica la vittoria attraverso l'uso di tattiche, vantaggi elementali e abilità uniche dei membri del tuo gruppo.

In apertura il trailer dell'annuncio.