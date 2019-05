Un utente ha creato un GameCube Mini perfettamente funzionante

Nonostante l'arrivo sul mercato di NES mini e SNES mini, sono in tantissimi i fan di Nintendo in trepidante attesa che l'azienda giapponese annunci l'arrivo di una versione in miniatura del GameCube. Stanco di questa attesa, lo YouTuber Madmorda ha deciso di costruirsi da solo un GameCube Mini e ha pubblicato un video con i risultati ottenuti.

La piccola console sfornata dall'utente è perfettamente funzionante nonostante le dimensioni piuttosto ridotte. Il cuore di questo GameCube Mini non è un Raspberry Pi o un mini-computer come quelli usati da altre macchine del genere, ma una scheda madre del Wii riadattata ad hoc per entrare nel piccolo case. Per far girare i titoli GameCube, quindi, questa versione mini della console Nintendo utilizza processore e scheda grafica del Wii, abbastanza potenti da riuscire a gestire titoli della generazione che li ha preceduti.

Tra le peculiarità della mini console troviamo la possibilità di alimentarla tramite un cavo Micro USB e la presenza di un connettore USB Type-A che consente di utilizzare l'adattatore per Wii U del controller GameCube. È inoltre possibile collegare l'apparecchio ad uno schermo tramite un connettore da 3.5mm, lo stesso utilizzato anche per i piccolissimi controller creati appositamente. Nel caso non voleste utilizzare le miniature create da Madmorda potete sempre utilizzare i pad originali con i giusti adattatori.

Non ci resta quindi altro da fare che lasciarvi ai due filmati che mostrano sia il GameCube Mini che i piccoli controller in azione. Nel frattempo vi ricordiamo che il NES Mini è ancora un successo a distanza di svariati mesi dal lancio, soprattutto in territorio americano. Pare inoltre che non siano in programma altre console mini Nintendo.